«​Puglia Popolare con Pedone e Di Meo nell'Amministrazione provinciale Bat»

«Il gruppo politico di Puglia Popolare, già presente istituzionalmente a livello regionale ed in molte amministrazioni locali, ha partecipato alle recenti elezioni provinciali Bat con propri candidati a sostegno della lista Bernardo Lodispoto Presidente, ottenendo l’elezione del biscegliese Avv. Pierpaolo Pedone e della tranese Avv. Donata Di Meo. La partecipazione all’amministrazione provinciale BAT dei due esponenti del partito Puglia Popolare, che vede nel Sen. Massimo Cassano il suo coordinatore regionale, è stata valorizzata dall’attribuzione al biscegliese Pierpaolo Pedone del ruolo di Vicepresidente vicario ed alla tranese Donata Di Meo della delega al PNRR in tutti gli ambiti di competenza provinciale, quali scuola, ambiente, trasporti e viabilità».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Coordinamento cittadino di Trani di Puglia Popolare – Popolari, a firma di Felice Cuocci.

«Con l’assegnazione del prestigioso incarico a Donata Di Meo - prosegue Cuocci - sale a 3 il numero dei consiglieri provinciali tranesi titolari di deleghe amministrative importanti in ambito provinciale. E vista la grande rilevanza della Vicepresidenza assegnata a Pierpaolo Pedone e della delega affidata a Donata Di Meo per l’attuazione del PNRR in ambito provinciale, gli esponenti locali, provinciali e regionali del partito esprimono vera soddisfazione per un risultato che valorizza sia le capacità personali e professionali dei rappresentanti istituzionali, sia il lavoro si coordinamento ed espansione sul territorio finora svolto dalle segreterie cittadine, rappresentate rispettivamente dall’Avv. Felice Cuocci di Trani e dal Dott. Natale Parisi di Bisceglie, dal segretario provinciale BAT Avv. Nico Di Palma e dal vice Coordinatore regionale Dott. Carlo Laurora, nonché da tutti gli altri esponenti provinciali del Partito che hanno condiviso e sostenuto l’esordio elettorale in sede provinciale.

La Segreteria ed il Direttivo cittadino tranese di Puglia Popolare, oltre ad esprimere grande soddisfazione per l’incarico affidato al proprio esponente, fiduciosi che l’Avv. Donata Di Meo saprà rispondere alle esigenze del territorio, augurano buon lavoro a tutta l’amministrazione provinciale BAT».