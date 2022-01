Segnalazioni, ritiro di rifiuti e servizi vari: ecco come contattare Green Link

Negli ultimi giorni sono tanti i cittadini sia di Bisceglie che di Carovigno che stanno tentando di mettersi in contatto con l’azienda incaricata del servizio di igiene urbana “Green Link, società benefit” per concordare interventi, per chiedere il ritiro di rifiuti ingombranti o segnalare la presenza di rifiuti abbandonati nelle strade di città o nelle vie rurali. Un servizio essenziale anche per la stessa azienda che, in attesa del ripristino dei numeri telefonici verdi da parte dell’operatore di rete rinveniente dall’ingresso della nuova società, ha predisposto dei numeri di cellulare provvisori che possono tranquillamente essere utilizzati da chi ne avesse bisogno.

In particolare il numero verde gratuito per Bisceglie è: 800032488. Al momento può essere utilizzato il cellulare provvisorio 3760819579. E’ bene precisare che questo numero telefonico è utilizzabile negli orari di ufficio: dalle 8:30 alle 13:00 da lunedì a sabato. In ogni caso, oltre l’orario indicato, è sempre possibile utilizzare numero whatsapp per Bisceglie: 3342042396 (è opportuno precisare che questo numero è inibito a ricevere telefonate e sms tradizionali. Insomma, funziona solo come messaggistica whatsapp). Così come resta sempre a disposizione sia il servizio mail bisceglie@greenlink.it che l’app GreenLink scaricabile gratuitamente da tutti gli store per smartphone.