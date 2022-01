“La riconferma del Vicepresidente Pedone consente la prosecuzione della sinergia istituzionale”

“Congratulazioni a Pierpaolo Pedone riconfermato Vicepresidente della Provincia di Barletta Andria Trani dal Presidente Bernardo Lodispoto. Una nomina che premia l’ottimo lavoro svolto dal Vicepresidente nei due anni precedenti e che consente di proseguire la proficua collaborazione istituzionale tra l’ente provinciale e il Comune di Bisceglie. La sinergia ha visto la nostra Città destinataria di importanti finanziamenti in ambito di edilizia scolastica e viabilità, come testimoniano i quasi quattro milioni di euro ottenuti per le scuole superiori biscegliesi e i prossimi lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo, adeguamento e miglioramento sismico nonché messa in sicurezza del viadotto Santa Croce lungo la Strada Provinciale 34 “Bisceglie - Ruvo Corato” per un importo complessivo di circa due milioni e mezzo di euro. La provincia, inoltre, è destinataria di molteplici fondi PNRR che serviranno ulteriormente a dare sviluppo al nostro territorio. La nomina a Vicepresidente di Pierpaolo Pedone conferma l’oculatezza della scelta della maggioranza in consiglio comunale che sostenendo la sua candidatura ha assicurato una autorevole rappresentanza della Città nel consesso provinciale e la prosecuzione della sinergia istituzionale che può portare benefici a Bisceglie”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.