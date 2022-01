​Vaccinazioni anti-covid, nuovo open day a Bisceglie sabato 22 gennaio

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 41,7%, 17,2 punti sopra la media nazionale che invece è del 24,5%. Il 6% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 16% (+3,2% della media nazionale).

ASL BAT

La Asl Bt ha organizzato per il prossimo fine settimana altri open day dedicati agli adulti. Sabato 22 gennaio le vaccinazioni si terranno a Barletta e Bisceglie dalle 9 alle 12,30, a Trinitapoli dalle 9 alle 13 e ad Andria dalle 15 alle 18,30. Domenica 23 gennaio invece si terrà un open day sempre dedicato agli adulti a San Ferdinando dalle 8,30 alle 13,30.