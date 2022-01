Grave incidente nella stazione ferroviaria di Giovinazzo. Circolazione a rilento

informazioni a riguardo di un investimento occorso nella stazione ferroviaria di Giovinazzo intorno alle 16 di questo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione assolutamente sommaria, un adulto, così hanno affermato i soccorritori, sarebbe arrivato in stazione con la sua bicicletta. Lasciato il mezzo si sarebbe avviato lungo il marciapiede che separa i binari. Sarebbe stato così investito da un treno e trascinato per decine di metri lungo i binari in direzione nord. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale, della Polizia scientifica e gli equipaggi del 118. Al momento sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, necessari anche per dare una identità alla vittima. Il traffico ferroviario sta subendo notevoli ritardi con alcuni treni regionali che sono stati soppressi.