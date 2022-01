​Si è spento a New York Vincenzo Valente con Bisceglie nel cuore

È venuto a mancare all'età di 82 anni, Vincenzo Valente, un nostro concittadino che viveva a New York e col cuore viveva a Bisceglie.

Ogni mese chiamava gli amici per conoscere le notizie di Bisceglie concludendo le telefonate con il classico: "salutami tutti quelli che mi conoscono".

Anche il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio: «Una persona di grande generosità. Un esempio di attaccamento alle radici e a Bisceglie. Dall’altra parte del mondo, distante migliaia di chilometri ma sempre con la nostra Città nel cuore. Un sentimento forte e autentico tanto che nella Grande Mela era un punto di riferimento della Comunità biscegliese e pugliese e ha contribuito a diffondere le nostre tradizioni, i nostri costumi e la cucina nostrana. Quando un biscegliese lo avvisava che sarebbe arrivato a New York era felice di mettersi a disposizione per fare da cicerone. Ci tenne tanto a donarmi il suo libro, simbolo per il legame profondissimo e inscindibile con la nostra Terra e quando lo sentii per ringraziarlo toccai con mano il suo amore per Bisceglie. Ciao Vincenzo, la terra ti sia lieve. Un saluto dalla tua Bisceglie. Le nostre condoglianze e quelle della Comunità alla sua famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene».