Nuovo incendio all'interno dell'ex sede del Cosmai in via Frisari Copyright: n.c.

Ancora una volta un incendio è divampato all'interno dell'immobile di via Frisari che un tempo ha ospitato il Professionale Cosmai di Bisceglie. Nella tarda serata di mercoledì 12 gennaio, i vicini hanno visto le fiamme che divampavano al secondo piano dell'edificio che nei mesi scorso il Comune di Bisceglie ha affidato in concessione all'Arpal per allestire il nuovo Centro per il Lavoro. Immediatamente allertati Vigili del Fuoco e Carabinieri, sono cominciate le opere di spegnimento che sono proseguite a lungo.