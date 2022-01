«No all'Hub vaccinale nella palestra del Liceo Scientifico»

«In queste ore si vocifera la possibilità che la palestra del Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie possa diventare hub vaccinale. Una possibilità che lede notevolmente i diritti dei circa 900 studenti del Liceo della nostra città».

E’ quanto si legge nella nota a firma di Alberto De Toma, presidente di Bisceglie Illuminata.

«Come consigliere regionale dei giovani eletto – scrive De Toma - non posso restare a guardare. Dopo circa due anni di Dad i ragazzi sarebbero costretti a rinunciare ancora una volta ad uno dei valori fondamentali dell’istituzione scolastica. Mens sana in corpore sano, l’educazione fisica non si tocca, si provveda ad altre soluzioni che non ledano il diritto dei cittadini»