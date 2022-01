Nei giorni scorsi si è tenuta in sala consiliare, a Palazzo di Città, la premiazione simbolica del contest "Natale in vetrina" organizzato da Confcommercio Bisceglie. Il concorso ha registrato una significativa partecipazione, sia da parte dei commercianti che si sono messi in gioco con le loro vetrine allestite per le festività, sia da parte degli utenti che hanno votato le creazioni che hanno ritenuto più belle e fantasiose, generando un numero complessivo di oltre 7mila like sulle foto postate sulla pagina Facebook dedicata al Natale in Vetrina. Per la cronaca i primi tre classificati, in base alle votazioni effettuate fino al giorno di Natale 2021, sono stati, nell’ordine, Casabella, Pink Pool e Marsì Boutique. Al 1^ classificato è stato concesso una gift card per acquisti sul portale di Bellavitainpuglia.it

"Un'iniziativa semplice che ci ha consentito di promuovere efficacemente le attività commerciali di vicinato della nostra città", ha spiegato Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie. "Il senso dell'iniziativa, oltre a contribuire a creare l'atmosfera natalizia, era proprio questo, valorizzare il commercio di prossimità puntando sulle sue peculiarità, prima fra tutte il rapporto di fiducia che si instaura tra negoziante e cliente.”

Come ogni contest, afferma Katia Todisco, referente del concorso, “anche questo si conclude con una premiazione ma mi piace sottolineare che in realtà abbiamo vinto tutti. Quindi complimenti ai vincitori ma anche a tutti i partecipanti che hanno contribuito con la loro partecipazione al vero obiettivo finale".

"Natale in vetrina è stata una delle tante iniziative che abbiamo messo in campo, insieme a Confcommercio, per realizzare un programma di eventi che animassero il periodo natalizio e servissero anche a sostenere gli acquisti negli esercizi commerciali della nostra Città. Complimenti a tutti i parteciparti", ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.