​Galantino: «Basta tagli e precariato Forze armate. In Aula la proposta di legge di FdI». Il video

"Approda in Aula la proposta di Legge di Fratelli d'Italia destinata a revisionare lo strumento militare e destinata a correggere gli errori madornali dei precedenti governi che hanno tagliato risorse a tutto il comparto nazionale della Difesa. Negli ultimi decenni, se si fosse parlato più di sicurezza e meno di chiacchiere probabilmente oggi avremmo avuto una Difesa molto più efficiente di quel che è, molto più preparata di quel che è, ad affrontare situazioni emergenziali come una pandemia, visto che i nostri militari, sempre più spesso, sono coloro che devono ripulire gli errori della politica".

Così in Aula il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia Davide Galantino, componente della commissione Difesa.

"Lo stiamo vedendo con il Generale Figliuolo - ha aggiunto - che deve riparare gli errori del suo predecessore Arcuri. La revisione dei tagli che gravano sulle donne e sugli uomini delle nostre Forze armate, anche in ragione del complicato quadro sanitario odierno e per garantire la sicurezza nazionale e mondiale minacciata dal terrorismo, è necessario.

Basta precariato nelle Forze armate, cosi' come non e' accettabile che dopo una vita dedicata alla sicurezza della patria si prenda di pensione mille euro al mese, cifra poco piu' alta di quella che oggi si ottiene con il Reddito di cittadinanza. Quando si parla di sicurezza - conclude Galantino - i cittadini italiani chiedono più uomini e donne in strada, come avvenne grazie all'operazione Strade Sicure, ideata e voluta dall'ex ministro e senatore FdI Ignazio La Russa, e più presidi di democrazia nelle missioni internazionali. Potenziare la difesa nazionale deve essere prioritario per questo governo e non usare la Difesa per risparmiare".