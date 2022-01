Angarano: «Vaccinati 330 bimbi. Ho risposto ai genitori preoccupati per il ritorno a scuola»

«Ieri, durante l'open day per età pediatrica dai 5 agli 11 anni all'ambulatorio “don Pierino Arcieri” sono stati vaccinati circa 330 bimbi. Un ottimo risultato considerato che le operazioni si sono svolte in ordine e tranquillità».

E' quanto sottolineato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Da genitore - prosegue - ringrazio tutto il personale sanitario che continua a lavorare con la massima dedizione e ai volontari che anche in questa circostanza hanno supportato l'organizzazione. Li ringrazio anche perché lunedì riprende la scuola ed è importante che i nostri figli vivano pienamente la loro esperienza di alunni, anche se ci saranno comunque ostacoli ed interruzioni. In questi giorni ho cercato di rispondere a tutti i genitori che mi hanno contattato preoccupati. Continuiamo ad essere uniti. Un ringraziamento anche a chi ha fatto in modo che ci fosse un clima accogliente ed ospitale per i bimbi. In particolare alla ludoteca il Ranocchio e al caro amico Donato Di Liddo che ha vestito eccezionalmente i panni di Topolino»