Bisceglie piange la scomparsa di Vito Valente, l’ultimo dei fondatori del Mobilificio Valente

È deceduto giovedì 6 gennaio all'età di 78 anni Vito Valente l’ultimo dei fondatori del Mobilificio Valente, nato a Bisceglie nel 1919.

Il nipote Piero Valente così lo ricorda: «Ciao zio, con te se ne va un pezzo di storia. Sei l'ultimo dei fratelli e con te va via la presenza di un uomo che ha saputo testimoniarci la passione per il lavoro e l'attaccamento alla famiglia. Abbiamo camminato insieme per oltre mezzo secolo in questa storia che abbraccia tre generazioni da quell'ormai lontano 1919, quando nonno Pietro insegnava ai suoi figli i primi rudimenti della lavorazione del legno attorno al vecchio banco da lavoro.

Come sempre però, quello che rimane sono gli insegnamenti e i valori trasmessi, la nostra vera ricchezza, fondamento e collante della famiglia Valente, l'unione mai scontata e per questo patrimonio che custodiamo gelosamente. Condividendo insieme gioie e difficoltà, ci hai insegnato che l'unione enfatizza la felicità e ci fa superare il dolore. Raccogliamo quindi questo testimone, ben sapendo che tra noi, fratelli e cugini, non esiste più un confine tra famiglia e lavoro, in coerenza con gli insegnamenti ricevuti da te e dai tuoi fratelli, mio papà Tommaso, zio Tonino e zio Donato. Sei stato per noi esempio di mitezza, umiltà e semplicità e per questo voglio ringraziare Colui che ti ha voluto accanto a noi. Grazie zio Vito e adDio....nella consolante consapevolezza che è solo un arrivederci».

I funerali sono stati officiati ieri a Bisceglie.