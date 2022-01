​Associazione Consumatori Adoc: «Il ginepraio dei saldi»

In tutta la Puglia, fanno sapere dall’Ente Regione, sono partiti i saldi invernali per indumenti, vestiario, pelletteria ed altro, ma sono diverse le modalità di come i rivenditori si approcciano a questo appuntamento.

“Incominciamo col dire - affermano i referenti dell’Adoc regionale e di Bari, l’Associazione dei Consumatori pugliesi - che sono diversi i negozianti che cambiano i capi in vetrina il giorno stesso, o la sera precedente, non consentendo, al consumatore, di intuire se la merce esposta riporta il prezzo intero, ovvero quello indicato nei giorni precedenti, o è stato alterato con una percentuale che poi incide nello sconto in misura inferiore?

Per la precisione: se si è aumentato il prezzo della merce del 10%, vuol dire che il 30% di sconto indicato in realtà è pari al 20, non al 30.

Altro metodo accertato è quello di indicare il prezzo unico, presumibilmente scontato, senza farlo precedere da quello originale, come prevede la norma. Oppure, presentando una vetrina “a saldi” e l’altra in tutta normalità.

Poi ci sono negozianti che da alcuni giorni hanno esposto il cartello “saldi, anche fino al 50%” significando, magari, che gli stessi sono stati praticati da tempo o agli affezionati.

Non parliamo poi degli esercizi commerciali, magari legati a marchi nazionali, i quali, fin dai primi di dicembre, effettuano sconti “a piacere”.

“In sostanza – riferiscono all’Adoc Puglia -, si è in presenza di una babele, un guazzabuglio, un pasticcio, o dubbi per eventuali imbrogli, così come prevede il significato di ginepraio con il quale si è inteso indicare i saldi invernali di inizio 2022”.

“Metodi, azioni e comportamenti risaputi? - conclude la nota dell’Associazione dei Consumatori Adoc -. Questo significa che non serve più parlarne e procediamo alla loro abolizione, lasciando ai commercianti la facoltà di procedere a delle riduzioni rese note preventivamente, senza scambiare i capi esposti in vetrina; quindi, evidenziando e presentando il tutto convenientemente, senza sotterfugi".