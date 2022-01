​«I capoluoghi della Bat ricevono 120 milioni di euro, Bisceglie resta inerte e La Svolta festeggia»

Non si placa la battaglia a colpi di comunicati stampa tra l'Amministrazione comunale ed il Consigliere di opposizione Francesco Spina. L'ennesimo capitolo è contraddistinto dal nuovo intervento di Spina che si riporta integralmente:

«La “Svolta” confessa: 120 milioni di euro dello Stato per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione andranno solo a Barletta, Andria e Trani. “Non è a noi!”.

Questi della Svolta di Angarano & co. o ci sono o ci fanno. Si rassegnano a perdere 120 milioni di euro che vanno a Barletta, Trani e Andria e che stravolgeranno in meglio queste città con enormi ricadute economiche e occupazionali. E, come dilettanti allo sbaraglio della “Corrida” di Corrado, stanno pure zitti, rassegnati, quasi contenti di dire “non è a noi!”. Oooooo, amici della Svolta, battete i pugni, reagite, svegliatevi dalla ninna nanna che vi cantate tra di voi. Chiedete il referendum per uscire dalla Bat se l’appartenenza a questa provincia limita la possibilità di avere finanziamenti come dice la neofita assessora di Angarano. La Bat è nata ed esiste per la distribuzione di risorse sul territorio di tutte le città della provincia e 120 milioni di euro,senza un euro per Bisceglie, grazie alla quale è nata la Bat, sono un pugno nell’occhio dei biscegliesi. E ve ne vantate pure, con parlamentari di riferimento, che Bisceglie è impotente rispetto a questa pioggia di risorse statali che,come il piano Marshall, non capiteranno più.

Barletta, Andria e Trani vi stanno spolpando tutto, neanche l’osso vi rimane. Prima Bisceglie captava tutti i finanziamenti che arrivavano nella zona, oggi vi sfugge tutto e siete pure contenti. Ormai a noi non rimane che avere l’ospedale Covid senza hub vaccinale e il primato di infetti covid in Puglia. I giovani che vorranno lavorare o vorranno investire in attività commerciali o turistiche andranno via e, solo i più “fortunati”, potranno lavorare e aprire attività a Andria, Barletta e Trani sui progetti realizzati con i 120 milioni di euro che queste città riceveranno grazie al sacrificio di Bisceglie nella Bat».