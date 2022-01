​«In Consiglio comunale la prova dell'illegalità del Bilancio del Comune di Bisceglie»

«La prova della illegalità del bilancio comunale fornita al segretario generale in consiglio comunale, amministrazione Angarano sfacciata e senza parole».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«durante l’ultimo consiglio comunale - attacca Spina - abbiamo dimostrato con una prova documentale chiara e incontestabile, che ha “ghiacciato” Angarano & Co., come il bilancio del 2021 (chiuso il 31 dicembre) del Comune di Bisceglie sia stato “falsato” attraverso l’escamotage contabile di nascondere i debiti fuori bilancio. Per non farli risultare questa volta si sono superati: hanno ignorato un pignoramento giudiziario delle somme (15 mila euro) presso la tesoreria comunale e hanno pagato un avviso giudiziario di somme per 3.500 euro, non pagate 4 anni prima, senza il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio. In tal modo, nascondendo debiti e occultando passività trovano le risorse per pagare gli incarichi clientelari come quello all’ex capo di gabinetto (nella nota si riporta il nome, ndr), preferito a 26 giovani candidati. L’opposizione vera, quella che non ad intermittenza per alzare il prezzo un giorno e poi vendersi il giorno dopo, anche a fine anno ha vigilato sui conti e sulle risorse dei cittadini, cogliendo in flagranza Angarano & Co.».