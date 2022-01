​Bisceglie Illuminata: «Ecco i progetti per la città che avremmo inserito nel Pnrr»

Drive through di via Padre Kolbe, oggi fino a 300 metri di coda per i tamponi

Da questa mattina una lunghissima coda di auto di circa 300 metri ha segnato la riapertura del drive through del mercato delle ciliegie, in via Padre Kolbe 91 (di fronte all'isola ecologica). L'iniziativa è in collaborazione con il laboratorio di analisi Rana