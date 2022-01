«Il Pnrr non è un bando solo, come pensano quelli della Svolta​. A Bisceglie le briciole»

«All’attacco volgare senza argomenti di merito di Angarano e della sua assessora non replico con lo stesso stile e non sprecherò parole inutili. Il Pnrr non è un bando solo, come pensano quelli della Svolta, ma una miriade di bandi destinati ai comuni».

Così Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione contro-replica alle parole dell'assessore Lorusso.

«Da giugno ad oggi - scrive Spina - Bisceglie ha captato un decimo delle risorse delle altre città della Bat. Se Angarano & Co. sono contenti della miseria ottenuta a pioggia per acquistare il monastero di San Luigi, per asfaltare il parcheggio di San Lorenzo e per riparare alcuni immobili comunali, siamo davvero preoccupati. Il Pnrr, come il piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale, deve servire a opere eccezionali per rilanciare l’economia e l’occupazione, non a fare manutenzioni o acquisti affaristici, che non serviranno certamente ai cittadini biscegliesi. Con una semplice foto, ricordo alla Svolta cosa hanno avuto gli altri comuni limitrofi negli ultimi mesi».