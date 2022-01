“Triste affossare Bisceglie e mentire ai concittadini per i propri tornaconti politici”

“Che triste constatare che per i propri tornaconti politici non si esiti ad affossare la propria Città e a mentire ai propri concittadini. Il Consigliere Spina, sparando cifre a casaccio, ha asserito che ‘I fondi PNRR arrivano a Bisceglie in misura limitata e per la metà rispetto alle città limitrofe".

Lo dichiara Maria Lorusso, Assessore alle attività produttive e sviluppo economico della Città di Bisceglie.

"A smentirlo - scrive Maria Lorusso - non è il Sindaco Angarano, non sono altri esponenti della giunta o della maggioranza ma direttamente il bando del Ministero che fissa a chiare lettere il tetto massimo di contributi in 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti, fissando altri range per i Comuni capoluogo. Ciò smaschera senza appello, ancora una volta, le bugie del consigliere Spina che pur di gettare discredito su Bisceglie gioca su uno sterile e scorretto paragone con le Città capoluogo alle quali sono riservati finanziamenti maggiori.

La verità, invece, è che Bisceglie ha ottenuto il massimo possibile di finanziamenti. Una notizia importantissima per la crescita e lo sviluppo della Città che rende merito al lavoro dell'amministrazione comunale. Almeno nel delicato momento che stiamo attraversando, la politica con la ‘P’ maiuscola si dovrebbe unire per il bene della Comunità, come avviene in tante Città, Provincia e Regioni italiane. Spiace constatare invece che il consigliere Spina continui nel tentativo di distruggere a tutti i costi, anche esponendosi e sonore figuracce. Ma questo stucchevole atteggiamento, che come una cantilena si ripete ogni giorno dall'inizio del mandato del Sindaco Angarano, non ci impedisce di continuare a lavorare con onestà e impegno mettendo sempre il bene di Bisceglie davanti ad ogni cosa.”