Covid, a Bisceglie nuova impennata di contagi e di ricoveri. Ecco i nuovi numeri

«Il virus continua a diffondersi velocemente. I concittadini positivi al Covid-19 nella nostra Città sono saliti a 652, dei quali 645 in isolamento domiciliare e 7 ricoverati in ospedale. A loro auguriamo una pronta guarigione».

E' il Sindaco Angelantonio Angarano a lanciare l'ennesimo allarme in questa tragica vicenda covid.

«Chiaramente - prosegue - la situazione impone la massima attenzione da parte di tutti noi. Secondo gli esperti il picco potrebbe avvenire a metà mese. Rispettiamo le regole, indossiamo sempre la mascherina, evitiamo luoghi dove ci sono assembramenti, non commettiamo imprudenze per tutelare la nostra salute e per evitare di alimentare ulteriormente la diffusione del virus. Facciamo ognuno la nostra parte, con senso di responsabilità».