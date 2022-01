​Attentato alla Farmalabor, la solidarietà del coordinamento di Italia Viva Bat

«Nella giornata di Capodanno, abbiamo espresso vicinanza e solidarietà al dottor Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, nonché della nostra Provincia Bat, dopo il vile attentato subito dalla sede aziendale della sua Farmalabor a Canosa di Puglia».

Così i Coordinatori provinciali di ItaliaViva Bat, Gabriella Baldini e Ruggiero Crudele.

«Il dottor Fontana - scrivono - è imprenditore da sempre impegnato per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio e per il contrasto alla criminalità organizzata, a favore della trasparenza e della legalità, come da ultimo appello alle Istituzioni per l’impiego dell’Esercito nella nostra Provincia “così come accadde per i Vespri siciliani”. A lui, e a tutti gli imprenditori schierati sul fronte della legalità, confermiamo il nostro impegno ad accompagnarlo nel percorso intrapreso per la Puglia migliore».