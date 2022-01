Bisceglie Unita: «Contate su di noi, siamo pronti a ripagare il pannello vandalizzato»

«Apprendiamo in queste ore, tramite il comunicato del FAI e dell’Associazione 21, dell’atto vandalico ai danni del pannello informativo della chiesa Santa Margherita. La posizione della chiesa la rende naturalmente molto nascosta, e quel cartello era importante per valorizzare l’importanza culturale e storica della struttura. A nome del gruppo Bisceglie Unita, ci offriamo di ripagare il pannello danneggiato, come simbolo di ringraziamento per il lavoro che il FAI e l’Associazione 21 fanno per il nostro territorio».

Così Tommaso Di Pinto, presidente dell'associazione Bisceglie Unita: «Usiamo questo evento negativo - conclude per fare rete, per sostenerci a vicenda».