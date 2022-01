Covid, nella Bat 2.700 bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto la prima dose

Partite da ieri le prenotazioni del vaccino anticovid su lapugliativaccina.regione.puglia.it e nelle farmacie e con il n. verde per la fascia pediatrica 5-11 anni. Circa 2.000 le prenotazioni registrate finora, con aggiornamenti ancora in corso.

ASL BAT

Sono 2728 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il Covid-19, pari all'11 per cento degli aventi diritto. In 313.297, pari al 91 per cento, hanno ricevuto la prima dose su tutto il Territorio Bat, in 287.036 pari all'83 per cento hanno ricevuto la seconda dose. In 110.724, pari al 32 per cento, hanno ricevuto la terza dose.