Riconsegnate le chiavi rubate alla Green Link, il cerchio si stringe sull’autore del furto

Il cerchio si stringe attorno all’autore del furto delle chiavi dei mezzi di Green Link avvenuto nella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio, in coincidenza con l’avvio del servizio da parte del nuovo gestore dell’igiene pubblica a Bisceglie.

L’uomo, immortalato dalle riprese delle videocamere di sorveglianza, potrebbe essere identificato a breve dagli inquirenti. Messo alle strette, sentendosi braccato, domenica mattina ha recapitato tutte le chiavi rubate ad un fruttivendolo che ha immediatamente allertato i carabinieri. Le chiavi sono state quindi riconsegnate ai nuovi gestori del servizio di igiene urbana, che hanno potuto anticipare così il ritorno a regime del servizio, senza attendere la mattinata di lunedì quando è previsto l’arrivo delle nuove chiavi inviate dall’azienda costruttrice dei mezzi.

Ma la vicenda non si chiuderà così banalmente. Le indagini procedono serrate per rintracciare il responsabile di questa vicenda che con ogni probabilità dovrà rispondere, oltre che di furto, anche di atti per interrompere un pubblico servizio.

L’azienda, dal canto suo, procede regolarmente nel subentro nella gestione del servizio che punta a tornare all’eccellenza, garantendo la pulizia della città e standard di raccolta differenziata all’altezza di Bisceglie.