«Il governo ha assegnato a Bisceglie 10 milioni di euro di finanziamenti» Ecco a cosa serviranno

«Il governo ha assegnato a Bisceglie 10 milioni di euro di finanziamenti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La nostra città ottiene il massimo per i progetti presentati e per importo concedibile a comuni con popolazione tra i 50mila e 100mila abitanti».

Lo rende noto il Sindaco, Angelantonio Angarano che precisa che i progetti riguardano:

«Rifunzionalizzazione dell'area pubblica in zona calvario - San Lorenzo;

Interventi di decoro urbano nel centro storico;

Rifunzionalizzazione immobili comunali in via prof. Mauro Terlizzi;

Opere di urbanizzazione secondaria previste dal P.E.E.P. maglia 167;

Ristrutturazione del Paladolmen;

Urban center di comunità nell'ex monastero di San Luigi;

Completamento struttura ludico didattica per minori a rischio.

Un ottimo risultato che conferma la capacità di programmazione e l'attenzione dell'Amministrazione Comunale che si è fatta trovare pronta e preparata con progetti ritenuti meritevoli dal Ministero.Festeggiamo così il nuovo anno che si preannuncia ricco di opportunità e lavori. Solo il nostro operato concreto annulla polemiche strumentali e vanagloria diffusa. Senza toni urlati, con passione e competenza, noi guardiamo al futuro»