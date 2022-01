“Servizio igiene è essenziale e non può subire rallentamenti, auspico piena luce sull’accaduto”

“Il servizio di igiene urbana è essenziale per l'intera Comunità. Per questo non può subire rallentamenti e nessun tipo di interferenze che inevitabilmente si ripercuotono sulla collettività. L'episodio accaduto questa notte e denunciato dalla nuova società che gestisce il servizio non può essere sottaciuto e merita tutti gli approfondimenti del caso. Auspico che gli inquirenti possano fare piena luce sulla vicenda e che la gestione del servizio possa pertanto proseguire serenamente nel pieno interesse pubblico”. Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore all’igiene urbana della Città di Bisceglie.