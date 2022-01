​Circolo Unione, Donato De Cillis è il nuovo presidente. Ecco i nomi del Direttivo

Lo scorso giovedì 30 dicembre, nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid vigenti si è celebrata la cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente dott. Michele Schiavone, e il presidente eletto dott. Donato De Cillis alla guida del Circolo Unione di Bisceglie nei suggestivi ambienti del sodalizio sito in via Aldo Moro.

Il nuovo direttivo presieduto da De Cillis sarà composto da dott. Giuliano Porcelli, rag. Lucrezia Ruggieri, rag. Gianni Sette, prof.ssa Angelarosa Graziani, dott.ssa Marisa Carriera, dott. Vito Totorizzo, ten. Gino Noviello e prof. Gianluigi Belsito. Alla cerimonia era presente il Sindaco Angelantonio Angarano che ha rivolto il proprio augurio e attestato la propria amicizia al glorioso Circolo sempre profuso a diffondere bellezza, cultura e amicizia. Il presidente del Consiglio Comunale dott. Gianni Casella ha fatto pervenire al dott. De Cillis il proprio saluto da Palazzo di Città e hanno risposto con entusiasmo i vari presidenti delle altre pregevoli Associazioni del territorio presenti alla cerimonia.

Emozioni e commozioni si sono uniti in un coctail straordinario durante la cerimonia quando c’è stato l’intervento della prof.ssa Marcella Di Gregorio, figlia del fondatore del Circolo Unione Girolamo Di Gregorio in ricordo della predilezione delle rose da parte di suo padre. Tutti i partecipanti hanno espresso gratitudine nei confronti di Schiavone, al quale è stata consegnata una targa di ringraziamento per l'attività svolta nel corso del suo mandato. L’ingresso di una nuova governance del Circolo Unione ha rinnovato l’entusiasmo già notevole e qualificato degli ultimi sette anni del sodalizio. Il nuovo presidente, durante il suo discorso si è impegnato durante il suo mandato di mantenere alti i valori dello storico sodalizio inaugurato l’8 dicembre 1967. La festa degli auguri si è poi conclusa con le rose alle Signore e l’augurio generale di buona salute a tutti con in particolare al Circolo Unione, per sempre migliori successi.