«Che forza quei volontari Caritas affaccendati a preparare i sacchetti col pranzo quasi pronto già prima delle undici! La sera prima erano rimasti in pochi, le instancabili Andreina e Angela a preparare il pesce per quanti non mangiano carne. Ed ora le vaschette già pronte si allineavano sui tavoli delle sale di RecuperiaAmoci pronte per essere imbustate. L’organizzazione è di casa in Caritas».

E' quanto racconta Sergio Ruggieri, responsabile cittadino della Caritas che anche quest'anno non ha voluto far mancare l'appuntamento con il "Pranzo di Natale" per quanti sono in difficoltà. E a Bisceglie, come in altre città del territorio, sono in numero sempre maggiore.

«“26 buste da 2 porzioni”: diceva Antonio - racconta Sergio Ruggieri - ed i volontari mettevano le rispettive vaschette e le sistemavano in un angolo della sala. “4 buste da 7 e 5 da 8 porzioni” annunciava ancora, per le famiglie numerose, Michele e, subito preparate, si ponevano sotto uno dei banconi, pronte per la distribuzione, con il rispettivo foglietto che non avrebbe permesso errori. E così via, secondo le indicazioni rilevate dall’elenco degli utenti Caritas che giornalmente si affacciano allo sportello Caritas.

Già preparati dal giorno prima, i sacchetti con frutta, bibite e panettoni. Mancava solo il primo che è arrivato durante la celebrazione della messa, ritirato dai ristoranti ed è stato porzionato per essere inserito nei sacchetti già pronti. Ma anche all’esterno tutto era già pronto: un volontario distribuiva i numeri per il ritiro in base all’arrivo degli utenti, scrivendo sul biglietto il numero dei componenti della famiglia ed indicando a quale dei due sportelli recarsi: carne o pesce.

Ecco: è questo il clima che si è registrato il giorno di Natale e, dobbiamo ripeterlo per chi non ha mai fatto volontariato in uno dei servizi Caritas, che si registra ogni giorno. Una organizzazione perfetta ma che è simile a quella di una grande famiglia, (circa 30 volontari hanno contribuito alla realizzazione del pranzo di Natale, dai “maturi,” mitico Nardino campione di raccolta alimenti, a Giovanni diciasettenne ultimo arrivato, e ci scusiamo per non averli citati tutti!) in cui si cerca di soddisfare i bisogni di ognuno, e di valorizzarne i talenti.

Ed è uno dei punti espressi da don Gabriele di Paola durante l’omelia della “mensa eucaristica”: “Il Dio che è venuto a stare insieme a noi, è solidale con noi che formiamo tutta una famiglia.” E poi ha aggiunto: “Ognuno ha le sue sofferenze, ma Gesù è la luce che ci illumina la via per uscire dalle difficoltà e ci sostiene”.

Senza sfarzi di luci colorate, di panettoni, di presepi ornati di muschi e batuffoli di neve, la Caritas offre a quanti la pandemia ha reso ancora più grave la situazione di bisogno, un pranzo sereno ed abbondante.

Perciò è doveroso esprimere un ringraziamento profondo e sentito innanzitutto ai volontari che hanno dedicato ore in cucina, che hanno provveduto alla raccolta ed al ritiro del cibo, che hanno porzionato e preparato i sacchetti, che hanno curato la logistica e la sicurezza; ai ristoranti che hanno fornito i primi ed i secondi, Salsello, Casal San Nicola, Pique Nique, trattoria Mergellina, Glam House; alle aziende, Mastrototaro Food, che ha fornito gli antipasti, alle macellerie che hanno fornito la carne, da Rino e Verdi Pascoli e poi ai Lions club Bisceglie che con Loredana Acquaviva hanno fornito una buona parte dei panettoni; ai diversi posteggiatori del mercato generale che hanno fornito la frutta. Non ultima all’Amministrazione Comunale che si è impegnata a sostenere le spese per la realizzazione di questo pranzo completo per circa 400 persone.

Senza di loro la Caritas non potrebbe offrire i suoi servizi.

Ed un grande grazie va anche ai Biscegliesi che hanno donato e che potranno donare con un bonifico sull’IBAN IT71H0306909606100000073287 intestata a Casa della Carità Maria SS. Immacolata.

E’ nella solidarietà che si esprime la vicinanza dell’uomo all’uomo, che si vive l’essenza del Natale. Un Dio che si è fatto uomo per essere solidale con l’umanità».