«Il Nuovo hub vaccinale? Mettiamolo nel mercato della ciliegia di via Padre Kolbe»

«Bisceglie merita un Hub Vaccinale come tutte le altre città italiane. Angarano non può continuare a penalizzarci relegandoci a vaccinazioni fuori paese con prenotazioni a tre-quattro mesi. Ci sono strutture comunali abbandonate e idonee come il mercato della ciliegia in via Kolbe. Si proceda con urgenza, perché poi non è colpa del destino se Bisceglie è’ sempre tra le città della Puglia con più infetti di covid».

E' quanto propone il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.