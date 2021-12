A Bisceglie contagi più che raddoppiati in 48 ore, ma i ricoverati restano costanti

«I contagi sono in sensibile aumento in tutto il nostro territorio e anche nella nostra Città. Ad oggi i cittadini positivi sono 249, dei quali 247 in isolamento fiduciario e 2 ricoverati in ospedale. Occorre quindi la massima prudenza e attenzione da parte di tutti noi».

Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che solo due giorni fa aveva ricordato che in Città d'erano 117 persone positive al Covid-19, delle quali 115 in isolamento fiduciario e due ricoverate in ospedale. Quindi in appena 48 ore i contagiati sono più che raddoppiati, mentre i ricoverati restano sempre soltanto due.

«Ci sono però anche le buone notizie - ribadisce il Sindaco Angarano -. Stamattina nell’open day per età pediatrica si sono vaccinati oltre 115 bimbi dai cinque agli undici anni al poliambulatorio Don Pierino Arcieri. Tutto si è svolto in ordine e con il personale vaccinatore che ha cercato di mettere a proprio agio i bimbi, con la collaborazione dei genitori, denotando ancora una volta una sensibilità e una umanità che vanno addirittura oltre l’alto senso del dovere e l’abnegazione.

Un ottimo risultato, quello di stamane, che si somma a quello di ieri, quando, sempre nella stessa struttura sono state effettuate 370 vaccinazioni. Al Don Pierino Arcieri si sono infatti registrati spesso numeri impressionanti, in linea con gli hub vaccinali logisticamente più strutturati. In alcuni weekend scorsi sono state effettuate anche mille vaccinazioni. Per questo mi sento di ringraziare tutti i medici, infermieri e volontari che stanno lavorando con il massimo impegno e la massima professionalità, dando fondo a tutte le loro energie, senza risparmiarsi mai.

Sono già in atto le procedure per adibire in via temporanea ad hub vaccinale un altro sito idoneo e più grande in Città, così da accelerare al massimo la campagna vaccinale ed evitare quanto più possibile disagi alla cittadinanza.

Come sempre lavoriamo con il massimo impegno per affrontare la situazione nel miglior modo possibile e con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Stiamo dimostrando che la pandemia non può essere materia di scontro politico da campagna elettorale o, peggio, di sciacallaggio. Continuiamo, con senso del dovere, a non alimentare divisioni e rabbia sociale. Lavoriamo per essere uniti, responsabilmente, nel sentimento di appartenenza alla nostra Comunità. Noi continueremo a fare tutto il possibile e oltre per tutelare la salute pubblica, statene certi».