​Discoteca Df, Maggialetti: «Non ci saranno nemmeno i cenoni presso le nostre sale​»

«Essendo venuto meno lo spirito, sia in noi sia soprattutto nei nostri ospiti, consapevoli della situazione attuale, abbiamo preso una decisione assolutamente non facile: non ci saranno nemmeno i cenoni presso le nostre sale. Prima di vendere cibo vendiamo divertimento ed emozioni e prima di essere imprenditori siamo persone».

Così Roberto Maggialetti, anima del Df, la grande discoteca sul Ponte Lama che gestisce anche alcune sale ristorante nella struttura ex Mastrogiacomo.

«E come tutte le persone - prosegue - abbiamo un'anima e una coscienza. È montato uno stato di negativismo e catastrofismo, che, al netto della situazione pandemica, ha scoraggiato e non poco tutti quanti noi. La triste e negativa atmosfera che è piombata sull'Italia proprio all'inizio delle festività non ha trovato nessuno immune ad accoglierla ed è così che ha preso piede in pochissime ore giungendo a questi risultati. Ci rimane solo da augurarvi buon anno in famiglia e augurarci di rivedere quanto prima la luce. Il nostro anno si conclude come era iniziato: senza una data in cui sperare per sapere quando potremo riaprire».