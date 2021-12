Angarano: «Ecco quanti sono i contagiati a Bisceglie»

«Come sapete il virus ha ripreso a correre in Italia e si registra un aumento di contagi anche nel nostro territorio. Nella nostra Città ci sono 117 persone positive al Covid-19, delle quali 115 in isolamento fiduciario e due ricoverate in ospedale».

E' quanto rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che torna ad aggiornare sulla situazione dei contagi in città.

«Il fatto che rispetto allo scorso anno, grazie al vaccino - scrive Angarano -, sia diminuita la pressione sugli ospedali ci deve incoraggiare e allo stesso tempo spronare a tenere altissima la guardia. Completiamo tutti il ciclo vaccinale con la terzadose, rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie su modalità e tempistiche. A questo proposito il 29 dicembre dalle 9 alle 12.30 al Don Pierino Arcieri (accanto all’ospedale) è in programma un openday per le vaccinazioni pediatriche dai 5 agli 11 anni.

Continuiamo a prestare la massima attenzione, a comportarci con senso di responsabilità e spirito di Comunità per il bene di tutti noi. Soprattutto in queste festività evitiamo imprudenze che potrebbero costarci care. Ci siamo già passati e sappiamo che queste rinunce sono importanti per preservare la nostra salute. Questo nemico è duro a morire ma con pazienza e perseveranza riusciremo ad avere la meglio. Uniti, come sempre».