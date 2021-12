​Ufficio scolastico provinciale Bat, «Va concretizzato con decreto, sede e pieni poteri»​

«Sempre più autonomia e funzionalità al nostro territorio, dando forma una dopo l'altra alle istituzioni che ancora mancavano. Il nostro gioco di squadra ci ha portato a raggiungere un altro importante risultato e non ci fermeremo qui».

Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, commentando il semaforo verde arrivato a Palazzo Madama sulla Legge di bilancio e, nelle pieghe della stessa, sull'istituzione ufficiale dell'Ufficio provinciale scolastico della Bat, ancora assente nonostante la provincia fosse stata istituita nell'ormai lontano 2004 e sia attiva con i suoi organi politici e amministrativi dal 2009.

«Una lunga attesa che ha penalizzato non poco le nostre comunità - sottolinea Piarulli -, ma adesso sarà ripagata con un presidio che risponda con immediatezza, efficienza ed efficacia a tutte le sollecitazioni delle nostre città».

Vi faranno capo 63 istituti e circa 55.000 alunni, con un impegno di spesa intorno ai 435.000 euro, «numeri importanti cui devono seguire ancora impegno per dare forma a quello che oggi è tuttora sulla carta - rileva la parlamentare -. Solleciteremo il Governo per la firma del decreto istitutivo e poi, come già avvenuto recentemente con i presidi delle forze dell'ordine, saremo attivi e vigili per dare quanto prima all'Ufficio scolastico provinciale una sede e pieni poteri».