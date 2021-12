​Open day di vaccinazioni per bambini nella Asl Bt tra Natale e Capodanno

Da quasi un anno dall'avvio della campagna di vaccinazione nella provincia Bat il 90 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino (309.713 cittadini), l'83 per cento ha ricevuto anche la seconda dose (284.436 cittadini) e il 28 per cento ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (94.798 cittadini).

Cresce anche il numero dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che sono stati vaccinati con la prima dose: a oggi sono 447 mentre la percentuale dei giovani tra i 12 e i 19 anni che ha ricevuto la seconda dose sale al 74 per cento. Rispetto alla vaccinazione pediatrica va sottolineata la partecipazione dei pediatri di libera scelta (l'invito è di contattarli per effettuare la vaccinazione) ma a questo tra Natale e Capodanno si aggiungeranno open day dedicati con l'obiettivo di aumentare in maniera significativa il numero di bambini con la prima dose di vaccino.