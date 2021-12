Gli Agenti dei Commissariati di Trani e Barletta hanno lavorato incessantemente in questi giorni per garantire il rispetto delle normative anti-covid e dare il proprio fattivo contributo affinché possa essere tenuta sotto controllo la crescita dei contagi da SARS COV 2 in questa provincia.Molti studenti di scuole superiori hanno deciso di organizzare degli “School Party” in varie discoteche tra Barletta, Trani e Bisceglie per festeggiare le festività natalizie e la fine di quest’anno; ma questo loro desiderio mal si è conciliato con le esigenze di sicurezza e con le preoccupazioni delle loro madri.

Molte, infatti, sono le mail e le telefonate giunte da parte di mamme preoccupate da questo evento, soprattutto per il pericolo che i ragazzi di minore età potessero, confondersi con gli adulti e far uso di alcolici, preoccupazione pienamente condivisa dal Prefetto e dal Questore. Immediatamente il personale della Polizia di Stato si è attivato contattando i gestori delle discoteche site in Barletta, Trani e Bisceglie, organizzando dei mirati servizi di prevenzione e controllo per impedire assembramenti eccessivi e violazione delle vigenti normative. L’attività di prevenzione svolta ha sortito dei risultati superiori alle aspettative. La presenza degli Agenti della Polizia di Stato, collaborati dai gestori delle discoteche e delle strutture ricettive interessate, ha impedito, con mirate attività preventive e la presenza “visibile” della Polizia di Stato, che i locali si trasformassero in contesti di contagio.