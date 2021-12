​La biscegliese Greta Raimondi ​in gara stasera a MasterChef su Sky

La biscegliese Greta Raimondi ha partecipato giovedì 16 dicembre alla prima puntata di MasterChef e sarà nuovamente in onda in qualità di concorrente giovedì 23 dicembre alla trasmissione in onda su Sky.

Greta così si racconta: «Mi chiamo Greta Raimondi e sono di Bisceglie, ma fuorisede da 3 anni a Napoli dove frequento l'università Federico II. Grazie al periodo in quarantena ho potuto dedicare più tempo alla passione che da sempre coltivo, la cucina. Il mio amico e anche critico personale, scherzando e ridendo, mi ha iscritta a Masterchef 11, convinto sicuramente più di me che io potessi farcela. Dopo un serie di selezioni, mi hanno chiesto di andare a Milano per la prova ufficiale, davanti ai famosi giudici chef (Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli). Non potrò mai dimenticare l'ansia di dovermi "esibire" davanti a degli esperti, di dover cucinare e far assaggiare i miei piatti. Questa esperienza, completamente nuova per me, e la possibilità di confrontarmi con tantissime persone che condividevano la mia stessa passione, è stata fonte di ispirazione.

Non posso spoilerarvi come andrà, ma a prescindere dal risultato, tutti i consigli ricevuti e tutte le prove che ho affrontato mi hanno aiutato a migliorare e a crescere. come persona, e solo per questo sono già grata, anzi Greta".