​«L’amministrazione Angarano ha rinviato 3 prove del concorso per categoria D, C e Polizia Locale»

«L’amministrazione Angarano ha rinviato le tre prove concorsuali per categoria D, C e per agenti di Polizia locale». Ne dà notizia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che in proposito aveva presentato una interrogazione urgente.

«Spero - rileva Spina - che la mia interrogazione consiliare, per la quale attendo ancora risposta, abbia sollecitato l’amministrazione comunale a un’attenzione maggiore per garantire la massima imparzialità e trasparenza delle procedure selettive».