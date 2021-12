Si è conclusa nella Sala convegni di Universo salute la rassegna de "I diritti in genere". Il diritto al rispetto e alla dignità raccontato attraverso un libro: Il coraggio di essere Felice di Eleonora Celestino.

Insieme con Luca Vigilante, vicepresidente di Universo salute l'autrice ha disegnato un affresco di emozioni e ricordi che hanno portato l'Opera Don Uva dopo varie vicissitudini al riconoscimento odierno di Centro di eccellenza nella cura. Il risultato è degno di nota anche se lo si guarda alla luce dell'ottenimento di un altro riconoscimento: la valorizzazione dell'archivio del Don Uva in qualità di bene dal grande valore storico nazionale. Sentirsi a casa è stato il motivo ricorrente della serata, che ha incorniciato anche lo scambio di auguri del Circolo dei Lettori - Presidio Del Libro Bisceglie e di Universo Salute Opera Don Uva.

Ognuno ha donato un libro e ne ha ricevuto in dono un altro. Un bilancio positivo del terzo anno di collaborazione con l'impegno a continuare su obiettivi sempre più ambiziosi. Gratitudine per tutti gli intervenuti, per Luca Vigilante, la cui sensibilità dà sicurezza, per Eleonora avvolgente come un abbraccio.