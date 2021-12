Sabato 18 dicembre alle ore 18.31 è arrivata a Bisceglie, da Trieste, una delle 90 stazioni della penisola dove fa tappa, la “Luce della pace di Betlemme” partita da Trieste nella notte di venerdì 17. Ad accoglierla cinque scout del gruppo Agesci Bisceglie. Entra così nel vivo la venticinquesima edizione dell’operazione di distribuzione della fiammella che proviene dalla lampada ad olio sempre accesa nella Grotta della Natività a Betlemme, segno universale di pace e fratellanza. Ad accoglierla alla stazione di Bisceglie cinque scout.

Quest’anno, dopo la sospensione del 2020 a causa della pandemia, la Luce torna a viaggiare con lo slogan “Facciamoci Luce per curare la Terra”, con un chiaro riferimento alle luci verdi accese dai cittadini polacchi per salvare le vite umane dei migranti al confine con la Bielorussia, all’emergenza sanitaria e a quella ambientale ma anche alla cura necessaria per i migranti che rischiano la vita nelle rotte della speranza, via mare e via terra.

La “Luce della pace di Betlemme” è’ nata dagli scout austriaci, che sono andati a Betlemme, nella Grotta della Natività, e hanno preso la Luce, l'hanno portata in Austria e poi distribuita nelle loro realtà e nelle comunità ecclesiali. Da loro poi si è diffusa oltre i confini dell’Austria e quindi, piano piano, in tutta Europa. E da 25 anni è anche in Italia, grazie ad un intergruppo di diverse associazioni scout di Trieste, il Masci, l’Agesci, poi in Cngei, gli Scout d'Europa, che hanno preso la Luce dagli scout austriaci, e hanno iniziato a distribuirla da Trieste in tutte le realtà italiane.

Domenica 19 dicembre la LUCE sarà consegnata dai piccoli lupetti in alcune Chiese di Bisceglie: Stella Maris S.Messa ore 11.30; San Lorenzo S.Messa ore 10.00; S.Andrea S.Messa ore 10.00.