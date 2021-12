Venerdì 17 dicembre , si è svolto l’Open Day al terzo Circolo “San Giovanni Bosco” di Bisceglie. L'Open Day è la "Festa della scuola", occasione di incontro e dialogo tra le famiglie dei futuri alunni con le figure professionali che operano nella scuola. Quest’anno gli stessi alunni che frequentano l’ultimo anno della primaria hanno preparato un con concerto di alunni ed insegnanti diretto dalla docente Patrizia Rutigliano e presentato dal maestro Alfonso Grimaldi. Anche la dirigente scolastica Maura Iannelli si è messa in gioco in un assolo di “We are the world”.

All’interno della scuola tante opere realizzate dagli alunni in questo trimestre che ha visto l’istituto impegnato nel progetto arte promosso dalla Fidapa. Tutte le opere sono un omaggio alla cultura artistica, culinaria ed agricola della nostra città ! Dal sospiro alla chiesa di Sant’Adoeno, dalle torri normanne alla chiesa di San Giuseppe! Il mandorleto,il mare, le vigne tutto ciò che rende la nostra città in posto speciale!

Una presentazione originale che ha dimostrato grandi capacità e ingegno, supportati dalle insegnanti, hanno realizzato un vero e proprio concerto, con gli stessi insegnanti. Davvero bravissimi!

Queste le parole della dirigente Maura Iannelli: ”Questa piccola manifestazione vuole essere un messaggio di speranza, infatti non è un caso che come filo conduttore che si è scelto per tutte le canzoni e le poesie hanno come tema la speranza. E’ un messaggio di pace e fratellanza e di unione fra i popoli indispensabile in questo momento così difficile che stiamo vivendo”.

Dopo il concerto, la scuola ha aperto le sue porte per incontrare i genitori con i bambini che si apprestano ad iniziare il loro cammino nella scuola dell'infanzia e primaria, per presentare il piano dell'offerta formativa e per far conoscere il team docenti.

Le giornate dedicate agli open days in presenza sono specificate nel video.