Ultima fatica del 2021, per Sportilia Volley Bisceglie trasferta sul campo del Pescara 3

Nel mirino c’è sempre la prima, agognata affermazione in serie B2. Relegata in fondo al girone L con 2 punti all’attivo in 8 gare disputate, Sportilia proverà con determinazione a dare ossigeno alla propria classifica nell’appuntamento che precede la sosta natalizia sul rettangolo del Volley Pescara 3, in calendario domani (inizio ore 17.00) e valido per la penultima d’andata. La sfida del PalaOrfento rappresenta il secondo, delicato incrocio in chiave salvezza per la formazione biscegliese, reduce dallo stop interno al tie-break per mano di Montesilvano. Al di là della rete, capitan Nazzarini e compagne troveranno l’attuale ottava forza del torneo allenata dall’esperto Bruno Mazzucato, capace di ottenere 9 punti con un bilancio di 3 vittorie (una maturata al tie-break) a fronte di 5 sconfitte (una delle quali al quinto set).

“Abbiamo appena iniziato il ciclo di scontri diretti e lo spirito giusto per affrontarli non manca – esordisce l’allenatore biancazzurro Nicola Nuzzi - . Dobbiamo cercare gara dopo gara di migliorare le nostre capacità partendo dalla consapevolezza degli attuali limiti. Non possiamo ottenere tutto e subito, ma lavoriamo sodo in palestra per continuare a dare qualcosa in più come le ragazze hanno mostrato sabato scorso. Non ci abbattiamo, sono certo che l’atteggiamento propositivo e disposto al sacrificio presto verrà ricompensato con i risultati sul campo. Affrontiamo un’altra avversaria inedita che a sua volta lotta per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, ma dovremo badare anzitutto a noi limando le “dimenticanze” che ci hanno condizionato finora e mostrando maggiore cattiveria nella fase di chiusura dei punti sul contrattacco”.

L’incontro tra Volley Pescara 3 e Sportilia Bisceglie sarà arbitrato da Martina Chiara e Serena Cerigioni.