«Stamattina c’era questo scempio in via Abate Bruni. Abbiamo ripulito e multato due cittadini dopo essere risaliti a loro attraverso le ispezioni nelle buste da parte di personale di Energetikambiente insieme ad agenti di Polizia Locale».

E’ quanto rivelato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Continuano con costanza questi controlli – scrive il Sindaco - per contrastare il conferimento non corretto dei rifiuti e stanare gli incivili che abbandonano illegalmente spazzatura in strada. Conferire correttamente i rifiuti è un dovere civico e morale. Chi non lo fa e chi, ancora peggio, abbandona rifiuti illecitamente, non rispetta la Città e chi si impegna a differenziare. E noi questo non possiamo assolutamente consentirlo. Le sanzioni sono oltre 120 nel 2021, più di trenta da settembre ad oggi. I controlli proseguiranno e saranno sempre inflessibili. Impegniamoci tutti per una Bisceglie più pulita, bella e sostenibile».