​«Sussiste un pericolo serio di dissesto dei conti. I Revisori vogliono gli atti in Procura»

«I Revisori dei conti del Comune denunciano la “mala gestio” delle risorse comunali da parte dell’amministrazione Angarano. Ormai non si aspetta che la fine di questa agonia amministrativa che sta portando la città al dissesto e all’aumento delle tasse e tariffe per la miriade di debiti fuori bilancio».

E' quanto si legge nella nota a firma di Francesco Spina. Consigliere comunale di opposizione.

«In consiglio comunale, ieri - scrive Spina -, è stato letto il parere deI Revisori dei conti sulla drammatica situazione, mai riscontrata per numero e quantità di debiti fuori bilancio in Italia. I revisori questa volta hanno di fatto accertato che esiste un grave danno erariale che stanno pagando i cittadini e hanno chiesto espressamente di avviare indagini e trasmettere gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per individuare le responsabilità di questi ingenti danni. In tal modo i revisori hanno finalmente messo in evidenza il grave pericolo di quello che affermano da tempo le opposizioni, e cioè che la programmazione del Comune di Bisceglie risulta “falsata” e che sussiste un pericolo serio di dissesto dei conti comunali».