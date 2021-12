Importante riconoscimento, quello ricevuto nella giornata di lunedì 13 dicembre, dalla Pedone Ferramenta, premiata tra le "Imprese Storiche" del territorio della Camera di Commercio di Bari. L’evento si è tenuto nel Salone San Nicola della Camera di Commercio barese e rivolto alle imprese che svolgono sul territorio la loro attività da almeno 40 anni.

Per la Pedone Ferramenta un traguardo superato con un certo anticipo, visto che nel 2020 l’azienda biscegliese ha compiuto i 60 anni di attività. Un riconoscimento al valore ed all’impegno di questi imprenditori che nel tempo hanno contribuito allo sviluppo economico del territorio caratterizzandosi per la longevità dimostrata, pur rimanendo al passo coi tempi, ma sempre nel rispetto delle tradizioni. Il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, ha consegnato il prestigioso riconoscimento al Cav. Girolamo Pedone, accompagnato dalla moglie Maria Baldini, capostipite di una famiglia che ha saputo radicarsi sul territorio biscegliese e che nel tempo ha guadagnato la fiducia della clientela in larga scala oltrepassando i confini regionali.

Alla cerimonia presenti anche, Mauro Pedone uno dei tre figli che, insieme ai fratelli Enzo e Leonardo, ha proseguito nel lavoro del padre, ed il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera.