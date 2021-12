Drammatico incidente nella notte a Bari. Muore un biscegliese di 35 anni ed una ragazza di 26

È un ragazzo di 35 anni di Bisceglie una delle due vittime di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, intorno all’una e mezza, sulla statale 16 all’altezza dell’uscita di via Caldarola a Bari. L'altra vittima è una ragazza di di 26 anni. Il biscegliese era alla guida di una delle tre aiuto coinvolte. Nella stessa auto c'era la ragazza ed un loro amico che è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Le due vittime sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. L’uomo è morto al Policlinico, la 26enne nell’ospedale “Di Venere”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari che hanno effettuato i rilievi del caso e sequestrato le auto coinvolte nell’incidente la cui dinamica sarà chiarita nelle prossime ore.

L'auto con a bordo i due giovani di 35 e 26 anni morti nell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla Statale 16 di Bari, avrebbe colpito violentemente ad una curva un carro attrezzi che occupava parte della carreggiata, perché stava agganciando un'altro auto che l poco prima si era ribaltata. È quanto ricostruito fino a questo momento sulla dinamica dell'impatto mortale.

Forse a causa dellav elocità sostenuta e dell'asfalto bagnato, avrebbe colpito in pieno il mezzo, finendo per fare una carambola e schiantandosi contro il guard rail. Le verifiche sono delegate alla Polizia locale e coordinate dal pm di turno Michele Ruggiero.