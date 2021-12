​«Ancora debiti, ora un comitato di salute pubblica per rimediare ai disastri degli irresponsabili»

«La Svolta ci sta seppellendo di debiti e cartelle pazze con aumenti vertiginosi. Convocato un altro Consiglio comunale per il 14 dicembre con altri 16 debito fuori bilancio».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Sono ormai milioni e milioni di euro - scrive Spina - le somme dei debiti riconosciuti nel 2021; e tanti altri sono ancora nascosti nei cassetti comunali. La situazione è ormai sfuggita al controllo di tutti gli organi comunali e ad Angarano & Co. non resta che aumentare TARI e tasse varie con cartelle impazzite e organizzare sagre e maschere di Babbo Natale per tentare di prendere in giro i cittadini con “tarallucci e vino". Non è’ più il tempo di aspettare che arrivi il dissesto comunale e di lasciare che muoiano nell’indifferenza generale le attività cittadine. Le autorità competenti devono recepire l’allarme disperato dei revisori dei conti sugli ormai inesistenti equilibri di bilancio e devono intervenire per salvaguardare i cittadini biscegliesi e le casse comunali.

Oggi, cittadini e forze politiche sane che non sostengono direttamente o indirettamente la “SVOLTA” distruttiva per loro tornaconti personali, devono diventare di fatto un grande comitato di salute pubblica per rimediare ai disastri degli irresponsabili e incapaci che hanno portato sul lastrico e alla depressione una città come la nostra, che era diventata il simbolo della vitalità sociale ed economica e della capacità amministrativa nella promozione delle identità culturali e nella realizzazione di importanti opere strategiche come il porto e via Aldo Moro. Non è più il tempo di attendere che ci seppelliscano di cartelle e debiti: salviamo Bisceglie»