«Continua senza sosta il lavoro di potenziamento della videosorveglianza in Città. Stiamo installando telecamere nelle aree esterne delle scuole “Dell’Olio”, “Da Vinci” e “Cosmai” (sia scuola superiore che media, presso il plesso di via carrara reddito). Rientrano nel progetto Scuolesicure del Ministero dell’Interno a cui il Comune ha aderito per il tramite della Prefettura di Barletta Andria Trani, ottenendo un finanziamento di circa 31mila euro. Bisceglie è tra le 100 italiane e le 5 in Puglia (unica nella Bat) coinvolte in questo progetto».

Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«L’obiettivo - spiega il Sindaco - è assicurare maggiore sicurezza e prevenzione in materia di contrasto allo spaccio, detenzione e consumo di sostanze stupefacenti. E le telecamere, ovviamente, saranno un ulteriore presidio di monitoraggio e controllo del nostro territorio. Abbiamo inoltre approvato in giunta il progetto per un sistema di videosorveglianza urbana dal valore di 171mila euro che prevede telecamere:

agli accessi nella zona 167

nella nuova area mercatale di via San Martino

alle rotatorie di via Sant’Andrea – Strada del Carro – via Padre Kolbe

all’incrocio via Ruvo – via della Comunità Europea

nel centro storico (piazza duomo, piazza san Rocco, piazza tre Santi e al bastione San Martino).

Il Comune proporrà il progetto alla Prefettura di Barletta Andria Trani per la richiesta di ammissione al finanziamento ministeriale nell’ambito del Patto per la Sicurezza urbana del Ministero dell’Interno a cui abbiamo convintamente aderito.

Abbiamo già triplicato la videosorveglianza in città ma continuiamo a lavorare per potenziare ulteriormente la rete di sicurezza integrata, soprattutto nei luoghi più sensibili, come il centro storico Le telecamere favoriscono un capillare monitoraggio del territorio che supporta il lavoro della Polizia Locale e delle forze dell’ordine, oltre ad essere uno strumento di prevenzione. Questi sono fatti concreti che testimoniano il costante impegno e la massima attenzione dell’Amministrazione Comunale per aumentare la sicurezza nella nostra Città».