​Furto di panettoni solidali, Sergio Silvestris: “acquistiamo tutti un panettone dell’Epass”

“È avvilente assistere a episodi così incresciosi. Il furto è già un atto vile e deprecabile. Sottrarre panettoni solidali a chi si adopera in maniera instancabile per i bisognosi è ancora più vile.

Lo ha dichiarato Sergio Silvestris, Prrsidente dell’Associazione Borgo Antico, in proposito del furto di panettoni solidali dell’Epass con danneggiamento dell’autovettura della dirigente Avv. Elsabetta Mastrototaro.

“Esprimo la mia vicinanza all'amica Elisabetta, a tutto lo staff dell'Epass che lavora quotidianamente a favore di chi non ce la fa, di chi ha meno, per sostenere il Poliambilatorio del Buon Samaritano”.

Quindi l’invito di Sergio Silvestris rivolto a tutti i biscegliesi, per un gesto concreto di vicinanza all’Epass.

“Sono convinto che noi biscegliesi non ci lasceremo abbattere da questo episodio. Invito tutti sabato e domenica a recarsi in via Cardinale Dell'Olio, al mercatino solidale del Borgo di Natale, per manifestare concretamente solidarietà e vicinanza acquistando un panettone solidale o un oggetto natalizio proposto dall’EPASS. Il cuore generoso dei biscegliesi saprà essere più forte di qualche balordo!”