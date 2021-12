​Bisceglie Running: ripristinato il punto DAE-AED del defibrillatore​

Ripristinato il punto DAE-AED del defibrillatore messo a disposizione della Asd Bisceglie Running presso la sede operativa della Metronotte di Bisceglie. Lo rende noto la stessa associazione sportiva biscegliese.

«Ormai da anni unico punto per eventuali esigenze di tutti i cittadini. Come è noto - si legge nella nota -, dopo 5 anni vanno regolarmente cambiate le piastre e le batterie per garantire il perfetto funzionamento dell’ apparecchio. Naturalmente la società, a proprie spese, a voluto continuare a mettere a disposizione il proprio apparecchio.

Ormai da anni la società di Running oltre a divulgare la propria passione per la corsa è il working, rimane una delle poche società sportive locali sempre attenta al sociale con particolare attenzione ai diversamente abili. Si ricorda, infatti, la donazione di sedie a rotelle e carrozzine Job, alla solidarietà effettuata presso l’associazione Pegaso, Uno Tra Noi e “Irene For Live” e il posizionamento di un lettino nel reparto Pediatria dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Questo è il nostro modo di poter essere vicini ormai da 14 anni, alle necessità che si presentano nella nostra città non trascurando le iniziative nazionale di varie associazioni, come il progetto Run4Hope e Airc dichiara il Presidente Mauro Sasso. Anche per il prossimo periodo Natalizio la società Bisceglie Running in collaborazione con la Pro Loco di Bisceglie, il 19 Dicembre parteciperà alla Campagna di Piazza Telethon per la raccolta di fondi per finanziare la ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie rare».