«Stamattina ho partecipato all'inaugurazione della nuova sala della unità operativa di Rianimazione del nostro ospedale che con con questo importante step passa da 6 a 14 posti letto, garantendo una capacità assistenziale notevolmente superiore e qualitativamente sempre molto alta. Abbiamo effettuato anche un sopralluogo per vedere i lavori al nuovo prontosoccorso, che sarà più moderno e funzionale».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Ulteriore progressi - sottolinea - per il "Vittorio Emanuele II" che è stato e continua ad essere imprescindibile punto di riferimento del nostro territorio per la cura del Covid e che si conferma un'assoluta eccellenza. È stata inoltre l'occasione per ringraziare il Commissario straordinario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, per il suo ottimo operato alla guida della AslBt e per aver affrontato il delicato periodo della pandemia con professionalità, oculatezza e lucidità anche nei momenti più complessi. A lui gli auguri di buon proseguimento di carriera professionale. Al contempo il nostro benvenuto e gli auguri di buonlavoro a Tiziana Di Matteo, nominata nuovo Direttore Generale della Asl Bt».