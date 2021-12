Il Premio “Porta dei Leoni” prima edizione 2021, dedica un premio alla memoria di Antonio Caggianelli, il giovane ballerino scomparso meno di due mesi fa in un incidente in Arabia Saudita.

Si è svolto lunedì 6 dicembre a Margherita di Savoia nella sala ricevimenti “La Porta dei Leoni” la prima edizione del “Premio Porta dei Leoni” dedicato alle personalità che nel campo finanziario, politico, culturale, sociale e imprenditoriale hanno contribuito a rendere la Puglia e l’Italia intera un posto migliore. Il progetto del premio mira a creare una Fondazione che si occupi di raccogliere fondi da investire nella ricerca su malattie a cui la scienza ancora non ha fornito una cura. Esattamente com’era nei sogni di Katia Valerio Grimaldi imprenditrice di successo prematuramente scomparsa a causa di un mieloma multiplo. Promotrice dell’iniziativa la famiglia di Katia, in particolare sua figlia Claudia, nel ricordo di una grande donna che ha speso la propria vita ad aiutare chi come lei stava combattendo una dura battaglia contro le leucemie.

Il comitato d’onore che ha scelto i premiati era composto da: Claudia Grimaldi, imprenditrice e presidente Premio Porta dei Leoni - Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia - Michele Emiliano, presidente della regione Puglia (componente ad honorem) - Mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo della diocesi di Trani - Michele Ciniero, presidente LILT - Vincenzo Del Vecchio, componente SIT società italiana telemedicina - Francesca Bonifazi, direttore programma Trapianto e Terapie cellulari avanzate Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Francesco Zagaria, giornalista - Giuseppe Napoletano, presidente del Consiglio Comunale di Margherita di Savoia - Valeria Manosperti, componente Rotaract Club - Natale Pagano, presidente Fondazione Seca – Polo Museale Trani.

Questi i premiati: Premio Miglior progetto sulla Difesa e Legalità del territorio Bat alla Prefettura della BAT - Premio Miglior Progetto Istituzionale per il territorio al dott. Francesco Bonito, magistrato in pensione e sindaco di Cerignola - Premio per la Medicina e sostegno alla ricerca al prof. Francesco Schittulli - Premio Miglior Progetto Imprenditoria Familiare al Gruppo Sarni - Premio Miglior Progetto Brand Made in Puglia a Michele Galgano per Inchiostro di Puglia - Premio Eccellenza del Territorio nel settore Economico-Finanziario alla Banca di Credito Cooperativo Canosa-Loconia - Premio Eccellenza Italiana settore Business Licensing e Brand Legal Consulting all’avv. Marcello D’Onofrio - Premio Miglior Progetto Associativo per il sociale all’avv. Barbara Fortunato per la fondazione e la guida dell’associazione “Dico No alla Droga” - Premio Migliore Start Up Giovanisettore Cinema e Cortometraggi ad Alessandro Loprieno per la piattaforma “We Short” - Premio Legal Profile per il settore Legale delle Proprietà Intellettuali all’avv. Sabino Sernia - Premio Migliore Iniziativa Associazionismo tra Donne a Marianna Cardone per l’associazione “Donne del Vino” - Premio Miglior Progetto Imprenditoriale Femminile a Maria Pia Merra e Giuliana Campa per il brand “4Giveness”.

PREMI SPECIALI: Premio alla Memoria al ballerino e coreografo Antonio Caggianelli con la seguente motivazione:“ Premio alla memoria assegnato a un talento che ha dato lustro al territorio con la sua arte ma il destino ci ha portato via troppo presto” ritirato dai genitori Isa La Notte e Franco Caggianelli - Premio alla Carriera ad un’eccellenza del giornalismo italiano: Attilio Romita.